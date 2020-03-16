 

КС признал закон о поправке в Конституцию соответствующим основному закону

16.03.2020, 16:52, Новости дня

Закон о поправке в Конституцию РФ соответствует основному закону страны, заявили в Конституционном суде России.

«Конституционный суд Российской Федерации пришел к заключению: порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации… не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст заключения КС.

Сообщается, что положительное заключение на проект правок незамедлительно направляется президенту, передает ТАСС.

Подчеркивается, что заключение КС о законе по поправке в Конституцию окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно.

В субботу сообщалось, что закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд.

Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Трамп за год уволил трех советников по делам Европы и РФ

10.02 / Врача-уролога обвиняют в надругательствах над 109 детьми и подростками

13.03 / Disney закрывает парки развлечений в Калифорнии из-за коронавируса

23.01 / Conversation – учёные установили «реальную причину», почему женщины живут дольше мужчин

23.01 / Эксперты выяснили, как коровы общаются друг с другом

30.01 / Исследователи нашли пропавший около 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

21.01 / Заслуженный спасатель РФ погиб во время плавания в бассейне фитнес-клуба

22.01 / Гаджеты: Apple открыла продажу восстановленных iPhone XS и iPhone XS Max

05.01 / Der Standard – новый российско-украинский договор о транзите газа стал облегчением для Европы

17.02 / “Топ-100 достижений”. Кабмин Украины опубликовал отчет о своей работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика