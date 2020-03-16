 

Нефть Brent впервые за четыре года опустилась ниже 30 долларов

16.03.2020, 16:52, Новости дня

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель, это минимум с февраля 2016 года, цены обеих марок обваливаются на 10-12%, следует из данных торгов.

На 16.32 мск цена Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, цена марки WTI – на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть рухнули на фоне распродажи на рынке, которая происходит наряду с падением на мировых фондовых рынках. Биржи Азии в понедельник закрылись снижением в пределах 10%, падение на биржах Европы составляет 7-11,6%.

Ранее в правительстве сообщили, что РФ испытывает «шок от снижения мировых цен с примерно 65 долларов еще в начале года до 35 долларов за баррель».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.



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