 

Московские школы закрывают на карантин

16.03.2020, 16:29, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о закрытии в столице общеобразовательных школ, спортивных школ и учреждений дополнительного образования.

Согласно указу, они не будут работать с 21 марта до 12 апреля.

«Со вторника, 17 марта 2020 года, режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. С субботы, 21 марта 2020 года (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты», – сообщил Собянин.

Он отметил, что по запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс, передает РИА «Новости».

«Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», – сообщил мэр.

Также до 10 апреля в Москве запрещаются любые досуговые мероприятия с количеством участников более 50 человек.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Всего в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели. 



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