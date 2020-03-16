 

Минсельхоз поручил регионам обеспечить запас продуктов на два месяца

16.03.2020, 16:49, Новости дня

Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить на два месяца запасы основных продуктов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам заседания, которое провел министр Дмитрий Патрушев, отмечается, что ситуация на российском агропродовольственном рынке на данный момент стабильная.

«Как отметил министр, в настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке РФ стабильна, при этом перед Минсельхозом стоит задача по координации усилий на федеральном и региональном уровне для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. В этой связи министерством разработан и представлен на рассмотрение в правительство РФ ряд дополнительных мер господдержки аграриев» – пояснили в Минсельхозе.

«В ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова и заместителя министра Оксаны Лут. Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях», – уточняется в сообщении.

 

Ранее эксперт рассказал  газете ВЗГЛЯД, что дефицита продуктов из-за коронавируса в РФ не будет.



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