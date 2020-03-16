В Москве запретили мероприятия с участием более 50 человек

16.03.2020, 16:39, Новости дня

До 10 апреля в Москве запрещаются любые досуговые мероприятия с количеством участников более 50 человек, следует из указа мэра российской столицы Сергея Собянина.

«Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», – говорится в тексте указа.

В документе говорится, что запрещаются все досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек одновременно.

Также Собянин на фоне распространения коронавируса поручил департаменту труда и соцзащиты предложить допмеры адресной социальной поддержки граждан, передает РИА «Новости».

Кроме того, требование о самоизоляции на 14 дней для прибывающих из других стран в Москву распространили на тех, кто приезжает из США, Британии, ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы.

Также в указе говорится о закрытии в столице общеобразовательных школ, спортивных школ и учреждений дополнительного образования.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве.

Всего в РФ зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.