 

Прибывающих из Белоруссии в Москву обязали проходить двухнедельный карантин

16.03.2020, 16:49, Новости дня

Требование о самоизоляции на 14 дней для прибывающих из других стран в Москву распространяется на тех, кто приезжает из США, Британии, ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

Также Собянин сообщил об этом на своем сайте.

«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии  и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц», – говорится в сообщении.

Напомним также, до 10 апреля в Москве запретили любые досуговые мероприятия с количеством участников более 50 человек.

Ранее в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что решил закрыть границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился в связи с этим решением.



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