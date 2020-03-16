Работодателей в Москве обязали измерять температуру сотрудникам

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16.03.2020, 16:49, Новости дня

Всех работодателей Москвы обязали измерять температуру тела работников и временно отстранять тех, у кого она повышена. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

«Обязать всех работодателей … обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой», – говорится в тексте указа мэра столицы.

Также работодателям поручено оказывать содействие в «обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому».

До 10 апреля в Москве запретили любые досуговые мероприятия с количеством участников более 50 человек, школы отправили на карантин, а также расширили перечень стран, по возвращению из которых нужно самоизолироваться.



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