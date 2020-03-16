“Сексуальные действия с Пьехой!”: брат Магомаева винит Синявскую

16.03.2020, 16:49, Разное

Брат знаменитого вокалиста по матери, Юрий Магомаев, признался

журналистам, что картина не понравилась ему с первых серий. Родственник считает,

что ей недостает реализма. “Чего стоят попытки сотрудника КГБ спровоцировать

бегство Муслима за границу и его сексуальные действия в кабинете с певицей

Норой Кароль, под которой подразумевается Эдита Пьеха!” – говорит Юрий, называя

интимную сцену в сериале чем-то из ряда

вон выходящим.

Юрий Магомаев считает, что образ Тамары Синявской, воплощенный на

экране Ириной Антоненко, тоже мало имеет общего с действительностью. Брат звезды

полагает, что оперная дива пыталась показаться лучше, чем есть на самом деле.

Юрий подчеркнул, что актера на роль Муслима подобрали

неплохо. Между тем Милош Бикович, сыгравший певца, не смог верно отобразить

его жестикуляцию и манеру говорить.

Недоволен картиной и племянник Магомаева, Юра. Мужчина

отметил, что сериал повествует скорее о Синявской, нежели о его дяде. Дескать,

Тамара Ильинична единственная, кто в многосерийной картине изображен приличным

человеком. “Все остальные – сплошные уроды и негодяи, певички, слабые на передок и всякая театральная моль. Это выглядит так, будто кто-то посредством этого

сериала сводит какие-то старые счеты”, – высказался Юрий Магомаев-младший.

Судя по всему, родственников Муслима Магометовича обидело

то, что их не пригласили поучаствовать в создании теленовеллы. Юрий

Магомаев-старший подчеркнул, что Тамара Синявская давно присвоила себе бренд “Магомаев”,

якобы имя его знаменитого брата теперь принадлежит ей одной.

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Публикация от STARNEWS ⭐️ (@starnews1233) 11 Мар 2020 в 3:20 PDT

На стороне родни легендарного вокалиста выступает экс-солистка

ВИА “Веселые ребята” Светлана Резанова. В 70-х у артистки был роман с

певцом. Резанова тоже обратила внимание на наплевательское отношение

сценаристов к фактам. Артистка отметила, что под героиней Норой Кароль, с

которой у сериального Муслима Магомаева происходит интимная близость, создатели подразумевали

Эдиту Пьеху. Именно Пьеха, по словам Резановой, выступала с вокалистом в парижском

зале “Олимпия”. “Тогда еще говорили, что Эдиту Станиславовну побил муж

Александр Броневицкий, обвинив в том, что она спала с Магомаевым”, – цитирует

вокалистку “Экспресс газета”.