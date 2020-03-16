Мнение: Вот что вирус животворящий делает! Внезапно для Лукашенко Россия стала “родной”!

16.03.2020, 16:45, Разное



"Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а Россия якобы "вся полыхает от коронавируса". Что тут добавить? Во-первых, правильно закрыли, потому что как и белорусские креветки, так и исконные белоруссы из Украины, которые сейчас бегут из Польши и вообще из ЕС в Незалежную – ломанут к нам, потому что жрать-то что-то надо. Еще пару месяцев и снова окажется, что ближе для Белоруссии и Украины – России нет!

Опять же, я ничего не имею против обычных людей. Я против – клоунов, которые "не братья", я против тех, кто любит "по обстоятельствам" – а вот это как раз про батьку Лукашенко. Называется, до… договорился.

На прошлом допросе, напоминаю, тут не так много времени прошло, товарищ доказывал, что мы плохие – не даем нефть бесплатно, а еще какое-то хотим союзное государство. И тут же, вы посмотрите, у нас – полыхает, оказывается.

Учить рублем – это самый лучший язык – даже на украинцев действует, хотя не до конца и не на всех.

Однако – нам надо продержаться два-три месяца. А еще, я реально бы – если не расстреливать, то сажать начал бы дебилов, которые ломятся упорно в Европу – на отдых. Или хотя бы скулят, что им Путин испортил отпуск и все такое.

Алое, клоуны – приехали – это уже мировая проблема. Это – не учебная тревога.

И хотя, конечно, не вымрем – много, много будет интересного скоро. Кстати, товарищи, подписывайтесь на мой Ютуб-канал – уже этим вечером сюжет, как Путин довел до экономического кризиса Эстонию, только что дописал сценарий, как Путин уничтожил европейское единство, сажусь писать про то, как "Газпром" наносит ответный удар, а в субботу будет выпуск – как Россия переживет и кризис, и вирус.

Счастья вам!