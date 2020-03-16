 

Что произошло за ночь 16 марта

16.03.2020, 10:15, Разное

Коротко.

ФРС США из-за ситуации с коронавирусом решила на экстренном заседании снизить ключевую ставку почти до нуля. Она уменьшилась до 0-0,25%. Это уже второе снижение за месяц: 3 марта ФРС из-за распространения COVID-19 уменьшила ставку на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%. Это стало первым изменением на полпроцента после кризиса 2008 года.

«Ведомости» узнали о плане российского правительства по поддержке экономики из-за ситуации с коронавирусом. По данным издания, план предусматривает создание антикризисного фонда размером 300 млрд рублей, это часть средств, необходимых для на реализации всего плана. Он будет направлен на то, чтобы поддержать бизнес, регионы, госкомпании и население.

Падение промышленности в Китае за январь и февраль стало самым серьезным за последние 30 лет. По сравнению с тем же периодом прошлого года оно составило 13,5%. Экспорт из Китая снизился более чем на 17%.

С 16 марта российским вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Минобр должен подготовить перечень бесплатных онлайн-курсов для учащихся. С сегодняшнего дня также начинает действовать и свободное посещение школ.

Источник: Новая газета



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