Конституционный суд признал законными поправки к Конституции России

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16.03.2020, 16:15, Новости дня

Конституционный суд проверил закон об изменении Конституции России, предложенный президентом России, и признал, что он соответствует Основному закону.

В том числе, суд посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции.

В решении суда отмечается, что человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока «вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность».

Общероссийские голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля. По данным СМИ, голосование могут перенести на более поздний срок, но в Кремле утвеждают, что «для этого нет объективных показаний».



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