В РФ запустят сайт стопкоронавирус.рф

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16.03.2020, 16:14, Новости дня

Правительство запустит специальный портал стопкоронавирус.рф, который будет информировать о ситуации с распространением вируса в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Еще задача – информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф», – передает его слова ТАСС.

Он также сообщил о подготовке всероссийской акции помощи находящимся на карантине по коронавирусу.

«Совместно с центром Татьяны Алексеевны Голиковой, с Росмолодежью и Ассоциаций волонтерских центров мы готовим всероссийскую акцию помощи находящимся на карантине, а также людям старшего поколения», – сказал зампред.

Премьер Михаил Мишустин в понедельник возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. До конца вторника он поручил подготовить план первоочередных действий.

В РФ к понедельнику были оперативно выявлены 93 случая коронавируса.



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