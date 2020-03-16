 

Президент Ирана заявил о преодолении пика эпидемии коронавируса

16.03.2020, 16:14, Новости дня

Иран преодолел пик коронавируса, сообщил президент страны Хасан Рухани, информирует агентство Mehr.

«Судя по цифрам, мы преодолели пик вируса, но я все еще предлагаю людям оставаться дома, и, в случае экстренной ситуации, соблюдать все медицинские протоколы», – приводит слова главы государства  «Интерфакс» .

Рухани  не объяснил, о каких именно цифрах идет речь – о числе заболевших, выздоровевших или умерших.

Президент добавил, что со вторника, 17 марта, сотрудники министерства внутренних дел и Минздрава будут проверять состояние здоровья граждан на специальных КПП, которые откроются на въездах и выездах из городов.

Накануне сообщалось, что за сутки в Иране от коронавируса умерли более 100 человек, число жертв возросло до 724.



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