 

Армения ввела режим ЧС из-за коронавируса

16.03.2020, 16:14, Новости дня

На внеочередном заседании правительства Армении в понедельник было одобрено решение о введении чрезвычайного положения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По всей территории республики, начиная с 16 марта 2020 года (17.00 часов) по 16 апреля 2020 года (09.00 часов), будет объявлено чрезвычайное положение.

Согласно решению правительства, с целью единого управления силами и средствами, обеспечивающими правовой режим чрезвычайного положения, будет создан комендантский орган, комендантом будет назначен вице-премьер Тигран Авинян.

Для обеспечения реализации мер в рамках чрезвычайного положения и применения временного ограничения прав и свобод, по указанию коменданта, могут быть привлечены силы и ресурсы полиции, уполномоченных госорганов национальной безопасности.

Чрезвычайное положение ввели в Сербии, Казахстане, США, Латвии, Чехии и других странах.



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