«Уральские авиалинии» опровергли переход Юсупова в президентский летный отряд

16.03.2020, 16:14, Новости дня

Пилот, посадивший самолет на кукурузном поле в августе прошлого года, Дамир Юсупов не переходит на работу в президентский летный отряд, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ранее появились слухи, что пилота пригласили в авиаотряд «Россия» с перспективой стать «личным пилотом» президента РФ Владимира Путина.

Однако Юсупов продолжает работать в компании, сообщила изданию пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

«Информация не соответствует действительности. Он продолжает работать у нас», – говорится в Telegram-канале «Подъем» со ссылкой на представителя компании.

В Управделами президента информацию о переходе Юсупова летный отряд «Россия» комментировать отказались.

«Вы же не знаете фамилии, имена летчиков, которые возят лидеров других государств? Это вопросы безопасности. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию не могу», – сообщила изданию советник Елена Крылова.

Напомним, в августе командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным были вынуждены совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле. Причиной стали чайки, которые при взлете попали в оба двигателя. Указом президента обоим пилотам присвоили звание Героев России.