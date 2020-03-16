Большинство случаев коронавируса в РФ зарегистрированы в Москве

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16.03.2020, 16:14, Новости дня

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в РФ зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 20 случаев – в Москве, три случая в Санкт-Петербурге, один случай в Московской области, три случая в Самарской области, один случай в Кировской области, один случай в Пермском крае, один случай в Республике Коми», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Граждане, заболевшие коронавирусом, посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны в последние две недели – Италию, Францию, Испанию, Швейцарию. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, результаты их анализов подтверждены.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали уже в России. Контактные лица помещаются под наблюдение врачей, проводится обследование.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на территории РФ зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели. Также сообщалось о выявлении коронавируса в Кирове.



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