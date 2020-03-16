Король Испании Филипп VI отказался от наследства скандального отца и лишил его пособия

16.03.2020, 16:10, Разное

В минувшее воскресенье, 16 марта, поздно вечером официальные представители испанского королевского дворца выпустили заявление с несколькими важными новостями. Так, король Филипп VI “решил отказаться от наследства бывшего короля Хуана Карлоса, а также от любых активов, инвестиций или финансовой структуры”, которые могли быть приобретены незаконно. Это связано с недавним скандалом: ряд СМИ, в том числе газета El Pais, опубликовали расследование, согласно которому экс-король незаконно получил 100 миллионов евро из Саудовской Аравии через панамские оффшоры. Они впоследствии были переведены на его швейцарский счет в банке.

Астрономическая сумма является комиссионными за посредничество в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка – Медина достался консорциуму испанских компаний. И якобы Хуан Карлос использовал свою знакомую Коринну цу Сайн-Витгенштейн как подставное лицо, чтобы скрыть эти счета и прочее имущество, приобретенное за границей. Вся эта информация следует из расшифровки разговора между ней и бывшего инспектора полиции Хосе Мануэля Вильарехо, который является фигурантом этого дела. Этот диалог сейчас – главная улика следователей. В прессе также предполагают, что Филипп VI может являться бенефициаром фондов, созданных его отцом для управления этими деньгами.

И как следствие действующий король Испании Филипп VI лишил жалования своего отца и экс-короля Испании Хуана Карлоса I. 82-летний монарх перестанет получать жалование в 194 тысячи евро, которые выделялись ему с 2014 года, когда он добровольно отрекся от престола в пользу сына. Тем самым Филипп VI разорвал все финансовые отношения с отцом во избежание каких-либо подозрений на его счет. Как на это отреагировал сам Хуан Карлос, неизвестно.

День коронации короля Филиппа, 2 июня 2014 года

Напомним, Хуан Карлос взошел на престол в 1975 году после смерти генерала и военного диктатора Франко, правившего страной 36 лет, со времени поражения республиканцев в Гражданской войне в Испании. Хуан Карлос стал первым монархом Испании после 44 лет без королевской власти. За время своего руководства он изменил систему правления с автократии на парламентскую монархию, сохранял единство страны (Каталония и Страна Басков регулярно требовали признать их независимыми) и даже предотвратил попытку переворота в 1981 году.

Однако в последние годы его репутация сильно подпортилась. Помимо финансовых махинаций экс-короля обвиняли в растрате и слишком шикарном образе жизни. В 2012 году во время финансового кризиса в стране король отправился на охоту на слонов в Ботсвану. Ему пришлось извиняться за полет на люксовое сафари бизнес-джетом. Кроме того, его младшую дочь Кристину и ее мужа Иньяка Урдангарина обвинили в коррупции, а Иньяка даже посадили в тюрьму. Это и стало последней каплей, после чего Хуану Карлосу пришлось передать трон сыну. А в мае прошлого года он объявил о завершении своей общественной деятельности и перестал появляться на публике.

Король Хуан Карлос и королева София