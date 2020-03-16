Как высыпаться с новорожденным: советы от Ольги Ушаковой

16.03.2020, 16:10, Разное

Неделю назад, прямо в Международный женский день, ведущая программы “Доброе утро” на Первом канале Ольга Ушакова стала мамой уже в четвертый раз. У нее и ее мужа, кипрского бизнесмена Алама Карима, родилась дочь. Несмотря на то что будни с новорожденным малышом обычно очень насыщенные, Ольга находит время для написания полезных постов в Instagram. Так, например, она поделилась проверенными на собственном опыте советами о том, как продлить сон малыша.

Ольга Ушакова с мужем и младшими детьми Ольга с новорожденной дочерью

“КАК ВЫСЫПАТЬСЯ С НОВОРОЖДЕННЫМ? Каждый день получаю подобные вопросы. В моём случае, чтобы постичь это искусство, понадобилось всего лишь четверо детей. Я бы отдала свой материнский капитал, чтобы знания, которые у меня есть сейчас, получить 13 лет назад, чтобы наслаждаться каждым днём и каждой ночью со своим первенцем. Поэтому я решила поделиться опытом здесь, надеюсь, что-то окажется полезным молодым мамам. Но подчеркну, свое мнение никому не навязываю. Вы спрашиваете, я с удовольствием отвечаю. Можно сказать, это хит-парад ошибок, которые часто совершают родители новорождённых (периодом новорожденности считаются первые 4 недели жизни). Итак, что я бы не стала делать:

1. Сразу приучать малыша к самостоятельности, укладывать его одного, потому что потом, мол, будет поздно.

Мой опыт показывает, что новорождённые не вырабатывают вредные привычки, они лишь показывают нам свои потребности. Хочет крошка спать поближе к маме, значит психологически ему это нужно. Всякого рода режимы и правила имеет смысл вводить с 6-й недели жизни.

2. Растягивать периоды бодрствования в надежде, что потом ребёнок заснёт покрепче.

На самом деле, как только ребёнок начинает подавать сигналы, его тут же надо уложить спать. До того, как он перевозбудится. Парадокс заключается в том, что, чем сильнее устанет ребёнок, тем тяжелее ему может быть уснуть.

3. Укладывать в большую детскую кроватку.

Новорождённый в ней чувствует себя, как будто он один на чужой холодной планете. Неприятный контраст после комфорта в мамином животе. Для меня идеальный вариант – это кровать-трансформер. Маленькое уютное гнёздышко растёт вместе с ребёнком и соответствует его возрастным предпочтениям. Другим неоспоримым преимуществом таких кроваток является их мобильность: легко помещается в дверные проходы, можно перемещать малыша за собой по квартире. В Англии мы для Марии купили такую же, но использовали сразу в полном размере. Теперь жалею, что пропустили такую удобную и мимимишную стадию.

4. Приучать к шумной обстановке.

Казалось бы, потом будет легче уложить малыша в любом месте. С другой стороны – исследования показывают, что громкий шум, резкие звуки плохо влияют на качество сна младенца и соответственно на его развитие. Ну то есть приглушенные голоса вокруг – это еще ок, но тренировать шумоустойчивость, гремя рядом со спящим новорожденным кастрюлями – не лучшая идея. Если нет возможности обеспечить ему спокойную обстановку, очень рекомендую “белый шум”. Почитайте о его эффекте в интернете. Можно купить специальный прибор, можно скачать на телефон, но держать рядом с ребенком в авиарежиме. Потому что…

5. Мобильный телефон, а точнее электромагнитные волны оказывают крайне негативное влияние на новорожденного.

Знаю, что ребенок подолгу может висеть на груди, знаю, как заманчиво провести это время в интернете. Но изучите тему, очень много сейчас ведется исследований. Я лично стала гораздо лучше спать, когда начала выключать телефон на ночь. Так что для меня больше вопрос не стоит. И у старших детей забираю на ночь гаджеты из комнат. И телевизор тоже не включаю. Лучше почитать, загрузить фильм или аудиокнигу на телефон заранее, чтобы пользоваться девайсом в авиарежиме, поспать в конце концов.

6. Брать на руки по первому писку.

Половину сна новорожденного составляет поверхностная стадия. В это время он может ворочаться, кряхтеть, угрожающе хмуриться. Логично взять на руки и покачать, пока не началось. На самом деле таким образом мы как раз и выдергиваем малыша из неглубокого сна. Нужно дать возможность ему самому разобраться: чаще всего достаточно положить ладонь на животик, придержать ручку или перевернуть на другой бок и ребенок сам вскоре глубоко заснет. Я перестроила свой внутренний сенсор на более высокую активность дочки, продолжаю спать, когда она елозит, и таким образом выигрываю себе пару часов сна за ночь.

7. Пренебрегать пеленанием.

Говорят, мол, старый подход, свободу младенцам!.. Я пеленаю новорожденных, с моими это работает. Не туго, так, чтобы только ручки придержать, но эффект отличный! По крайней мере, стоит попробовать.

Напомним, свою четвертую беременность Ольга Ушакова рассекретила в октябре прошлого года, когда скрывать изменившиеся формы стало уже невозможно. На своей страничке в Instagram Ольга опубликовала фото, на котором хорошо заметен округлившийся живот.

Последний раз… скорее всего… наверное… может быть. Вот такие новости у нас, друзья. Хотя для кого-то уже и не новости. Мы ещe только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест,

– написала она под фото.

Телеведущая не раз признавалась, что мечтает о большой семье.

Честно говоря, мне немного неловко было принимать комплименты, мол, вы такая молодец, героиня… Я считаю, что ничего особенно героического в четвертом ребенке нет,

– признавалась в соцсетях Ушакова.

По словам телеведущей, если здоровье дает возможность рожать детей и если рядом есть мужчина, готовый брать на себя ответственность, то почему бы и не подумать о пополнении в семье.

Кажется, что двое детей – это так мало. Уже не представляю наш дом без “вечного прыгателя” мисс Марии Амбер! И, признаюсь, в решении родить еще одного малыша было немного корысти – кто-то должен составить ей компанию, а то она “ушатает” маму,

– делилась с фолловерами Ольга.