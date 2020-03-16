 

Врачи сказали: так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею – Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич из России заразился коронавирусом

16.03.2020, 15:55, Новости дня

Российский чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич объявил о том, что заражен коронавирусом. Спортсмен назвал себя счастливчиком и посоветовал поменьше ходить в людные места.

"Заболел, в общем, коронавирусом. Лежу в инфекционке, теперь вы знаете этого счастливчика – одного из 50 случаев заражения по России, — написал Тюшкевич в своем личном Instagram-аккаунте. – Но не переживайте, врачи сказали: так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею".

"Паники нет, но, на самом деле, старайтесь поменьше ходить в людные места. Посидите дома, потому что вы точно не хотите им заразиться".

Напомним, что 16 марта число зараженных коронавирусом в РФ увеличилось до 93 человек.



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