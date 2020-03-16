Волейбол по-мезоамерикански: в Мексике найден древнейший стадион

16.03.2020, 15:55, Новости дня

Археологи из Университета Джорджа Вашингтона сделали любопытное открытие, проводя раскопки археологического памятника Этлатонго (Etlatongo) в Мексике. Исследователи надеялись отыскать следы дворца или храма, но вместо этого обнаружили две площадки для игры в мяч.

Одна из этих площадок датирована примерно 1374 годом до нашей эры. На сегодняшний день это самый древний стадион среди открытых на мексиканском высокогорье (он старше предыдущего “рекордсмена” на 800 лет).

По сути, вторая площадка была возведена прямо на месте первой. По словам специалистов, в совокупности этот объект использовался около 175 лет.

Археологический памятник Этлатонго до раскопок.

Фото Formative Etlatongo Project.

Стадион располагался между наклонными стенами. Его длина (как и многих других мезоамериканских площадок для игры в мяч) составляла от 46 до 52 метров, а ширина – около 6 метров.

Вероятно, первоначально зрители наблюдали за игрой сидя на длинных скамьях. Позднее вокруг площадки были сооружены насыпные платформы.

Также в ходе раскопок были найдены 15-сантиметровые фигурки, изображающие игроков в толстых набедренных повязках.

Керамические фигурки, изображающие игроков, были частично повреждены.

Фото Blomster and Salazar Chvez, 2020/Science Advances.

Специалисты отмечают: возможно, самым древним мезоамериканским состязанием, в котором был задействован мяч, была игра с нехитрым названием “бедро-мяч”. Несложно догадаться, какой частью тела игроки били по мячу.

Хотя правила не дошли до наших дней, вероятно, игра больше всего напоминала волейбол с элементами баскетбола. Мяч нужно было постоянно перекидывать бёдрами, чтобы он не упал на землю. А цель состояла в том, чтобы перекинуть его через кольцо на стене.

Происхождение и эволюция древней игры до сих пор недостаточно изучены. Возможно, на ранних этапах правила были иными, поскольку колец, через которые нужно было перебрасывать мяч, археологи не обнаружили.

Кстати, до сих пор исследователи полагали, что такая игра возникла на побережье Мексиканского залива или в тихоокеанских прибрежных низменностях Мезоамерики. Тот факт, что уже 3400 лет назад как минимум один стадион довольно долгое время существовал в высокогорной местности, может свидетельствовать о том, что игра “бедро-мяч”, возможно, зародилась не в какой-то одной группе или вовсе не в той местности, где предполагалось ранее.

Учёные не исключают, что спортивное состязание помогало укрепить альянсы и торговые отношения между общинами, а для лидеров это была отличная возможность продемонстрировать свою власть и богатство, организовав празднество.

В статье, представленной в журнале Science Advances, авторы подчёркивают, что игра в мяч является одной из самых знаковых черт доколумбовых цивилизаций Мезоамерики. Поскольку она играла фундаментальную ритуальную и политическую роль в этих обществах, это был больше чем просто спорт. Ацтеки и майя, например, считали, что игра символизирует “возрождение жизни и поддержание космического порядка”.

Также “Вести.Наука” (nauka.vesti.ru) рассказывали о других любопытных находках, сделанных в Мексике, – огромном сооружении из человеческих черепов и подземном тоннеле, ведущем в “загробный мир”.

Текст:

Вести.Наука