Из больницы Петербурга выписаны двое выздоровевших после коронавируса

16.03.2020, 15:52, Новости дня

Первых двух пациентов, вылечившихся в Санкт-Петербурге после заражения коронавирусной инфекцией, выписали в понедельник из Боткинской больницы, сообщил главный врач стационара больницы Денис Гусев.

«Мы выписали наших первых пациентов с коронавирусной инфекцией, у обоих пациентов есть все критерии для выписки, а именно 14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус и клиническое выздоровление», – сказал он.

Он также рассказал о выписке 10 пациентов, которые контактировали с двумя излечившимися пациентами, передает ТАСС.

В целом к настоящему моменту в Санкт-Петербурге было выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Премьер Михаил Мишустин в понедельник возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. До конца вторника он поручил подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.