 

У жительницы Кирова оперативно выявлен коронавирус

16.03.2020, 15:52, Новости дня

Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, вернувшейся из Германии, сообщили в правительстве региона.

Первый случай подозрения на заражение коронавирусом был зарегистрирован в Кирове 13 марта. Жительница города вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы были отправлены в лабораторию, передает РИА «Новости».

«Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у кировчанки. На данный момент, по информации регионального минздрава, кировчанка находится в удовлетворительном состоянии, температуры нет, на плохое самочувствие не жалуется и получает все необходимое лечение», – говорится в сообщении.

В понедельник стало известно, что тест-система показала наличие коронавируса у мужа женщины, его анализы также отправлены в лабораторию. Оба супруга находятся в специальных боксах в инфекционной клинической больнице города Кирова, получают все необходимое лечение. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное. Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа.

«Ответа по лабораторным анализам мужа пациентки пока нет», – сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на территории РФ зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели, 79 находятся в стационаре. 



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