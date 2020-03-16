Коронавирус распугал участников шествия легионеров «Ваффен-СС» в Латвии

16.03.2020, 15:52, Новости дня

В день легионеров «Ваффен СС» в Латвии к памятнику пришли лишь несколько человек, в стране введено ЧС из-за коронавируса, передает Sputnik Латвия.

16 марта в Риге ежегодно проходит шествие легионеров СС и их сторонников, во многих странах, в том числе в России, это мероприятие воспринимается крайне негативно. Шествие не состоялось из-за введенного в стране чрезвычайного положения.

«Впервые за долгие годы 16 марта у памятника Свободы в Риге нет ограждений и оцепления из бойцов подразделения «Альфа». Все дело в том, что традиционный марш легионеров Waffen SS в этом году отменили из-за эпидемии коронавируса. В итоге журналистов и полицейских у монумента собралось больше, чем тех, кто пришел помянуть легионеров. С раннего утра здесь были и представители Латвийского антинацистского комитета, но убедившись, что ничего не намечается, они ушли», – информирует Sputnik Латвия.

По данным СМИ, у подножья памятника лежит большой венок с гербом Латвии от организаторов шествия из общества «Ястребы Даугавы» (Daugavas Vanagi), объединившего бывших легионеров СС. Цветов, как отмечает агентство, гораздо меньше, чем обычно, к памятнику периодически подходят люди и оставляют розу или несколько гвоздик.

К монументу из официальных лиц пришел член Нацобъединения, советник премьера по вопросам демографии Имантс Парадниекс.

«В одиннадцать утра (12.00 мск), когда шествие должно было бы дойти до памятника, к нему подошли всего несколько человек, в том числе трое мужчин в форме латвийской армии. Еще один мужчина лет 65, пришедший с двумя более пожилыми людьми, исполнил песню легионеров», – добавляет СМИ.

Напомним, в Риге регулярно устраивают шествия участников латышского легиона «Ваффен-СС».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношении властей Латвии к сторонникам легионеров СС.