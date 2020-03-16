В правительстве заявили об отсутствии кризиса в российской экономике

16.03.2020, 15:52, Новости дня

Кризиса в российской экономике сейчас нет, сообщил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что РФ находится в специфическом положении в связи с распространением коронавируса, так как экономика испытывает шок от снижения цен на нефть, передает РИА «Новости».

Белоусов добавил, что РФ не может накачивать спрос для поддержки экономики, как это делают другие страны, это может привести к девальвации рубля, передает ТАСС.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса, кроме того, 13 марта президент США Дональд Трамп поручил «до самого верха» заполнить нефтяной резерв США, после чего нефть краткосрочно подорожала.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. Белоусов после этого отметил, что РФ вступила в «новую устойчивую реальность», где длительное время придется жить с ценой нефти в 35 долларов за баррель.

При этом в понедельник нефть опустилась до 30 долларов за баррель.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.