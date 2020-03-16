Страны мира ограничивают общественную жизнь, чтобы остановить коронавирус

16.03.2020, 15:43, Новости дня

По рекомендации специалистов в области здравоохранения, а также увидев результаты значительных ограничений общественной жизни в таких местах, как Китай, правительства стран мира вводят все новые и новые запреты в попытке остановить распространение коронавируса.

В США многие школы с понедельника закрываются, а два самых населенных города страны, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, объявили о закрытии таких общественных мест, как кинотеатры. Рестораны будут предлагать только доставку или еду на вынос.

Аналогичные ограничения ввели Нидерланды, в то время как Чехия и Австрия выступили с призывами к жителям оставаться дома. Новая Зеландия в понедельник стала очередной страной, запретившей мероприятия с участием от 500 человек.

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что бары и ночные клубы будут закрыты.

Тем временем Ватикан объявил, что папа Римский Франциск проведет пасхальные богослужения без присутствия паствы.

Смысл этих запретов состоит в том, чтобы не позволить людям находиться в такой близости друг от друга, при которой они могут легко заразиться вирусом и передать его другим. Помимо мытья рук и самоизоляции (если вы чувствуете себя больным), такое социальное дистанцирование является одной из главных рекомендаций, которую повторяют представители международных органов здравоохранения.

Китай, который заблокировал многие города после того, как вирус начал стремительно распространяться в январе, в понедельник сообщил о 16 новых случаях. Южная Корея, которая на протяжении нескольких недель занимала второе место по числу инфицированных, сообщила о 74 новых случаях в понедельник, что является существенным снижением по сравнению с пиковыми значениями.

Основные тревоги сейчас связаны с Италией, где объявлен общенациональный карантин. Страна пытается опередить распространение вируса, но в воскресенье власти сообщили о 3590 новых случаях заражения и 368 новых летальных исходах.

Другой способ, с помощью которого правительства пытаются пресечь рост заболеваемости COVID-19, состоит в ограничении въезда.

Среди последних стран, объявивших о запрете на въезд иностранцев, – Колумбия, Панама и Аргентина.

Чтобы справиться с огромным негативным эффектом от коронавируса, центральные банки, в том числе в США, Японии и Новой Зеландии, объявили об активизации усилий по снижению процентных ставок и облегчению получения кредитов бизнесом.

По состоянию на утро понедельника в мире было зарегистрировано более 169 тысяч случаев коронавируса, 6523 человека скончались.