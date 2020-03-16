Дмитрий Красилов из Little Big представил «грязный» бекстейдж со съемок

16.03.2020, 15:42, Разное

Участник рэйв-группы из Санкт-Петербурга Little Big Дмитрий Красилов обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram бекстейдж нового клипа UNO. Соответственную работу музыкант назвал «грязной».

Бекстейдж клипа питерского коллектива Little Big стал не менее интересным, нежели работа для предстоящего фестиваля «Евровидение». Короткий ролик со съемочного процесса в личном аккаунте в Instagram обнародовал Дмитрий Красилов, который успел влюбить в себя многих поклонников за роль «танцующего толстяка» в ролике к конкурсной песне.

На видеозаписи показывают умение танцевать вокалистка Софья Таюрская и сам Красилов. Отечественный артист обозвал данный бекстейдж «грязным». Происходящее в клипе в действительности напомнило что-то, схожее с вакханалией. Всего за одни сутки видео посмотрели больше 82 000 раз.

Численность посмотревших UNO на хостинге YouTube превысила 24 миллиона человек, а выступление на передаче «Вечерний Ургант», опубликованное день назад, собрало 6,2 миллиона просмотров. Многие подумали, что в этих успехах немалая заслуга именно Дмитрия Красилова, ставшего героем мемом.