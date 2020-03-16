 

Певец Шура перенес экстренную операцию по удалению грыжи

16.03.2020, 15:42, Разное

Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, перенёс экстренную госпитализацию с последующей операцией. Ему удалили грыжу в желудке и перевели на очень сбалансированное питание.
Обнаружить заболевание удалось во время прохождения запланированного обследования. Исполнитель отметил, что его ничего не беспокоило и никаких болей не было. Несмотря на хорошее самочувствие, медики незамедлительно назначили певцу операцию. Как отметил сам Шура, ситуация была критической, и несколько дней промедления могли стоит ему жизни.

Сейчас исполнитель выписан из больницы и отправлен домой. Диетологи составили ему очень строгий рацион, которого необходимо придерживаться. Также абсолютно все алкогольные напитки теперь для Шуры под запретом.



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