 

Илона Броневицкая ненавидела бросившую отца из-за другого мужчины мать

16.03.2020, 15:42, Разное

Исполнительница и телеведущая Илона Броневицкая стала гостьей ток-шоу «Судьба человека» заявив, что в свое время её отношения со знаменитой матерью Эдитой Пьехой были очень тяжелыми. Напомним, от своего первого супруга Александра Броневицкого легендарная советская певица ушла к другому мужчине.
К слову, во втором браке с офицером КГБ Геннадием Шестаковым Пьеха прожила лишь 7 лет. Что касается Броневицкой, то в детские годы она проживала с бабушкой. В 14 лет произошло одно из болезненных событий в жизни артистки – развод родителей. После этого, между матерью и дочерью отношения начали портиться.

По словам Броневицкой, она полностью приняла сторону отца и бабушки, испытывая ненависть к матери. В целом, спустя годы, артистка признает, её поведение в тот момент было неприемлемым: она сразу невзлюбила отчима, но со временем поняла, что избранник родительницы – нормальный мужчина.



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