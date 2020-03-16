Ребенок получил сильнейшие ожоги на праздновании дня рождения – аниматор осыпала его сухим льдом

16.03.2020, 15:40, Новости дня

Приехавшие врачи диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени.

Как сообщили СМИ 16 марта, в Москве четырехлетний мальчик Вася чуть не стал жертвой химической вечеринки подобно мужу и друзьям “аптечной блогерши” Екатерины Диденко. У ребенка диагностированы ожоги 1-й и 2-й степени после того, как аниматор высыпала на него сухой лед.

Отмечать праздник семья собиралась еще две недели назад, но четырёхлетнего Васю вместе с родителями посадили на карантин из-за коронавируса. Спустя 14 дней мама решила развлечь мальчика и вызвала аниматора. В числе прочего девушка по имени Ксения приготовила и фокусы с сухим льдом.

В финале химического шоу аниматор насыпала сухой лёд Васе на голову. Сперва пошел густой дым, затем ребенок стал кричать. В результате он получил ожоги 1-й и 2-й степени головы и лица.

Полиция начала проверку. Как сообщает Life, аниматор вину отрицает, утверждает, что делала всё согласно инструкции. Стоит подобное шоу около 7000 рублей.

Напомним, 28 февраля в одной из саун Москвы погибло три человека, когда во время празднования дня рождения “аптечной” блогерши Екатерины Диденко, высыпали сухой лёд в бассейн.

Однако позднее другой известный блогер Антон Вуйма провел расследование и уличил Диденко во лжи, так как кремация ее мужа нигде не была зафиксирована документально. Вуйма утверждает, что блогерша совершила инсценировку ради хайпа и набирает таким образом подписчиков. Многие критиковали Диденко за то, что она продолжает вести свой блог после смерти супруга, постоянно записывая сторис. Психотерапевт дал объяснение такому поведению.

В СМИ ранее публиковались советы, как провести вечеринку с сухим льдом без жертв.