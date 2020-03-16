Вице-премьер Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

16.03.2020, 15:40, Новости дня

В России зафиксировано 28 новых случаев заражения коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 16 марта на совещании координационного совета, что сейчас в России насчитывается 93 заболевших COVID-19, при этом 86 случаев завозные, остальные – контактные. Выздоровели четыре человека, смертельных случаев нет.

Еще утром 16 марта было известно лишь о 65 зараженных коронавирусом. Таким образом за полдня появилась информации почти о 30 новых случаях инфицирования. К сожалению, есть основания полагать, что на самом деле число зараженных в стране намного выше.

Около 15 тысяч человек находятся сейчас под меднаблюдением из-за коронавируса, все они абсолютно здоровы, утверждает Голикова. Медицинскую помощь готовы оказывать 6 тысяч инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов. Во всех медучреждениях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов для лечения. Голикова поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в своих лаборатории. До 100 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса в сутки производится сейчас в России.

Вице-премьер объявила, что Минтруд пересмотрит порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане не теряли доход в случае карантина по коронавирусу.

Также Голикова отметила, что в расписание ЕГЭ из-за эпидемии будут внесены изменения, срок досрочной сдачи экзамена перенесут, дату определят в ближайшее время.

Ранее стало известно, что правительство России создает антикризисный фонд из-за угрозы распроcтранения вируса и потратит на борьбу с COVID-19 до 300 млрд рублей.

Тем временем в мире уже более 170 тысяч зараженных коронавирусом. Представитель ВОЗ объяснила особо высокую смертность в Италии.