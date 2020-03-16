Скандалы: Дикий-дикий криптомир

16.03.2020, 15:35, Разное

Убийство торговца криптовалютой Эдуарда Естафьева помогло раскрыть банду киллеров

В апреле 2018 года на юго-западе Москвы произошло дерзкое убийство: торговца криптовалютой Эдуарда Естафьева расстреляли из пистолета. Все 12 выстрелов попали в цель. Киллер унёс с собой рюкзак с цифровыми носителями, на которых могли храниться ключи шифрования к электронным кошелькам с десятками миллионов рублей. Через несколько месяцев другой известный криптопредприниматель — Евгений Воронкин — сообщил в полицию о готовящемся на него покушении. Якобы его собирались усыпить, похитить и убить, забрав ключи к электронной валюте. Полицейские вместе с оперативниками ФСБ по ЦАО Москвы задержали налётчиков и, возможно, нашли заказчиков. По версии потерпевшего, к организации обоих преступлений могли быть причастны студент МГУ и его товарищ-программист, якобы они могли дать наводку вооружённым налётчикам.

Лайф связался с миллионером Воронкиным, и он утверждает: его похищение и попытку убийства организовали 24-летний студент-экономист МГУ Карлен Меликсетян и 22-летний программист Иван Горюнов. Оба прежде работали в компании криптомиллионера — ООО «Голд майнерс», которая занималась торговлей цифровыми активами, в том числе биткоинами.

Убийство на миллиарды

В один прекрасный момент Воронкин уволил студентов. Тогда юные таланты, как уверяет предприниматель в своих показаниях по уголовному делу, решили ограбить его и убить. Дальше в изложении миллионера события приобрели голливудский характер. Операция по захвату криптомагната готовилась несколько месяцев. Парни якобы нашли подставную девушку Юлю, которая «случайно» познакомилась с жертвой в социальной сети. Её роль, по задумке злоумышленников, сводилась к тому, чтобы подсыпать в напиток миллионера мощный нейролептик. За это ей обещали 20 млн руб. А 10 тыс. биткоинов (на тот момент около 4 млрд руб.) злоумышленники собирались поделить между собой. Но девушка рассказала предпринимателю о готовящемся нападении, и они обратились в полицию. Правоохранители предложили разыграть покушение на Воронкина.

В назначенный вечер — 10 августа 2018 года — Юля позвонила программисту Горюнову и сообщила, что усыпила миллионера. Юный грабитель Горюнов приехал по названному адресу, где находились Юля и притворившийся спящим Воронкин. Гость обыскал карманы «спящего» бизнесмена и был задержан полицейскими.

Как утверждает Воронкин, студенты планировали передать его, усыплённого, настоящим головорезам. Тем предстояло выбить из миллионера ключи к электронным деньгам и расправиться с жертвой. Вместо Горюнова к бандитам приехали замаскированные сотрудники полиции вместе с Воронкиным, которому снова пришлось притворяться спящим. Когда гангстеры поняли, что их обманули, они попытались устроить перестрелку, но бандитов быстро скрутили. Этот экшен без указания имён студентов описывал «Коммерсант».

Головорезы из Даркнета

За головой криптовалютного миллионера приехали три бывших уголовника: Георгий Лямин, Алексей Хамилонов и Павел Батечко. Все трое сидели в костромской колонии. Хамилонов мотал семнадцатилетний срок с 2002 года за изнасилование и убийство, Лямин — два срока за разбой (в 2012-м в гостях у знакомого душил его, угрожая убить, если тот не отдаст 130 тыс. рублей).

Примечательно, что двое осуждённых — Батечко вместе с насильником и убийцей Хамилоновым — трудились в костромской колонии библиотекарями. Последнему даже удалось создать, возможно, первую в России электронную библиотеку для осуждённых. Для этого Хамилонов изучил основы программирования. Эти тюремные навыки помогут банде позднее, в 2018 году. Если верить потерпевшему Воронкину, покушение на него студенты заказали головорезам в Даркнете. Вероятно, там же налётчики закупились оружием. После их задержания правоохранители провели обыски. В квартирах «виртуальных» убийц обнаружили три автомата Калашникова, пистолет-пулемёт «Кедр», винтовку Мосина с оптическим прицелом, два пистолета ТТ, четыре пистолета Макарова, травматические пистолеты, более трёх тысяч различных патронов, ножи и маски.

Судя по находкам в квартире боевиков, они умело обеспечивали себя деньгами — изготавливали фальшивые пятитысячные купюры и поддельные кредитные карты. У бандитов изъяли аппаратуру для засекречивания переписки в Интернете и изменения голоса при разговоре по телефону. Следователи МВД возбудили уголовное дело о разбойном нападении.

Студент или бандит

Карлен Меликсетян учится в МГУ на экономиста, подрабатывая репетитором по математике (500 рублей за час). Парень ещё со школы хорошо владеет цифрами: будучи десятиклассником, он участвовал в межрегиональной олимпиаде по математике «Будущие исследователи — будущее науки». Призов, кажется, не получил, но набрал высокий балл. Хорошее знание математики он подтвердил при поступлении в московский вуз — сдал тест на 80 из 100.

11 марта СМИ сообщили, что сотрудники ГСУ СКР по Москве якобы вышли на след возможного заказчика громкого убийства криптомиллионера Эдуарда Естафьева, в которого выпустили 12 пуль на юго-западе Москвы в апреле 2018-го. Потенциальным подозреваемым был назван студент МГУ Карлен Меликсетян, якобы он мог дать наводку налётчикам. Как выяснил Лайф, эту информацию журналистам передал потерпевший по другому делу — всё тот же криптомиллионер Воронкин.

Сам Воронкин в конце прошлого года уехал из России из-за финансовых трудностей (он утверждает, что после инцидента с покушением следователь отказался вернуть ему USB-флеш-накопитель с доступом к данным инвестиционных счетов). Официально в ГСУ СКР по Москве по итогам расследования дела ничего не сообщается.

Правда ли, что юный математический талант Меликсетян переметнулся в бандитский лагерь, сказать сложно. Во всяком случае, в качестве подозреваемого студент ни по каким уголовным делам сегодня не проходит, говорит источник Лайфа в правоохранительных органах. Вызывает сомнение и возможность студента оплатить убийство миллионера. Доход от репетиторства скромный. Кроме того, парню надо платить кредит за автомобиль КIА Rio, который он приобрёл в 2017 году.

Связаться с Меликсетяном Лайфу не удалось, его мобильный телефон оказался недоступен, в свой аккаунт в социальной сети студент последний раз заходил 10 марта в 5:36.

Дикий-дикий киберпанк

Лайф узнал подробности этого дела от потерпевшего, на все вопросы ещё ответит следствие. Современный криптомир в России похож на Дикий Запад или 90-е, когда многие молодые ребята неожиданно для себя стали миллионерами. Но вместе с большими деньгами пришли и большие риски. На диком рынке, который практически не регулируется российскими законами и на котором капиталы зачастую зарабатываются нелегальным способом, ждать защиты от государства не приходится. Вероятно, поэтому в дело идут стволы.

Андрей Дубровский, Ирина Капитанова