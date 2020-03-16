Иран: число умерших от коронавируса выросло до 853

16.03.2020, 15:20, Новости дня

ДУБАЙ – Число умерших от нового коронавируса в Иране достигло 853, включая 129 человек, скончавшихся за последние сутки.

Об этом сообщил в Твиттере чиновник из министерства здравоохранения, отметивший, что общее число инфицированных в Иране составило 14991.

«За последние 24 часа у нас появилось 1053 новых подтвержденных случая и 129 новых смертей», – написал в Твиттере Алиреза Вахабзаде.

Чтобы сдержать эпидемию в Иране, одну из самых смертоносных вспышек за пределами Китая, власти призывают жителей оставаться дома.