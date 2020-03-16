Лидеры ЕС проведут видеоконференцию по коронавирусу

16.03.2020, 15:20, Новости дня

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель сообщил в понедельник, что он созвал видеоконференцию лидеров Евросоюза во вторник для обсуждения ситуации с коронавирусом и действий ЕС в ответ на его распространение.

«Я решил созвать видеоконференцию с членами Европейского Совета во вторник 17 марта, чтобы проследить за исполнением решений Европейского Совета по COVID-19», – сообщил в Твиттере Мишель, возглавляющий орган, состоящий из глав государств и правительств ЕС.

«Сдерживание распространения вируса, обеспечение достаточным количеством медицинской техники, активизация исследований и ограничение негативных экономических последствий имеют ключевое значение», – добавил он.