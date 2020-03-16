“Это угроза антиконституционного переворота”: российские ученые, юристы и писатели выступили против путинских поправок к Конституции

16.03.2020, 15:19, Новости дня

Российские ученые, юристы, журналисты и писатели написали открытое письмо к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда. Авторы пишут о недопустимости поправок в Конституцию.

Под обращением подписалось 357 человек, среди них – директор “Левада-центра” Лев Гудков, телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт, журналисты Леонид Парфенов, Евгения Альбац, Илья Азар, Андрей Лошак, кинокритик Антон Долин, писатели Александр Архангельский, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович и другие.

Авторы письма считают, что над Россией “нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму”. Так, “противоправным, политически и этически неприемлемым” авторы считают пункт об обнулении сроков действующего и действовавшего президентов. Они обращают внимание на то, что определение Конституционного суда от 5 ноября 1998 года указывает на недопустимость манипуляций с подсчетом президентских сроков.

Авторы подчеркивают, что вносимые поправки содержательно не взаимосвязаны, кроме того, нарушен порядок принятия поправок к Конституции.

“Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенного Конституцией порядка принятия поправок, мы вынуждены квалифицировать как антиконституционный переворот, разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка. Такое развитие событий наносит непоправимый удар перспективе эволюционного развития нашей страны, основанного на принципах народовластия и свободы, и обернется новой трагедией национального раздора”, – подчеркивается в обращении.

14 марта Конституционный суд России в экстренном порядке рассмотрел закон о поправках к Конституции, который ранее в этот же день подписал президент Путин. Заключение Конституционного суда должно быть направлено Путину в течение семи дней.

13 марта проект поправок к Конституции РФ одобрили все региональные парламенты страны. На это им потребовалось всего два дня.

Самую обсуждаемую поправку предложила 10 марта Валентина Терешкова – она предложила обнулить президентские сроки. Также вопросы у россиян вызвали поправки о боге, детях как о национальном достоянии, о “государствообразующем” русском народе и другие. Принятие поправок станет возможно в случае, если их одобрят в ходе “всенародного голосования” 22 апреля 2020 года.