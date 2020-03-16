Кремль: для введения в России режима ЧС из-за коронавируса пока нет повода, на Украину ориентироваться не будем

16.03.2020, 15:19, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 16 марта, что “пока не было никаких идей, никакого повода” для введения режима чрезвычайной ситуации в России в связи с коронавирусом.

По данным на 16 марта число заболевших в разных городах в России превысило 90 человек. Россия с этого же дня из-за коронавируса прекратила полеты в страны Европы и начала закрывать границы, причем под ограничения в том числе попала Беларусь.

“Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии, во время пандемии коронавируса”, – заявил представитель Кремля в адрес Минска. – Безусловно, все страны должны принимать активные меры по противодействию распространению этого заболевания”.

Также в России была создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Песков заверил, что она принимает “энергичные меры”. Но при этом заявил, что “не считает” образцовым, то, как с коронавирусом борются в Украине, в том числе вводя карантин по всей стране.

“В данном случае вряд ли ситуацию наших украинских коллег можно считать за образцовую и вряд ли на нее нужно ориентироваться как на идеальную в плане системы противодействия”, – сказал пресс-секретарь Путина.

Он также заявил, что не существует универсальных тестов для определения коронавируса, которые можно было бы продавать в аптеках, и призвал “не обманываться” в этом вопросе:

“Вопрос, есть ли такие тесты? На это может ответить только специалист. Вы спросите в нашем штабе у министра здравоохранения. Задайте вопрос, существуют ли в мире тесты, которые позволяют каждому гражданину самостоятельно определить, есть ли у него коронавирус или нет. Я сомневаюсь, что такие тесты есть. Не нужно обманываться”, – заметил он.