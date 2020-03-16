«И до коронавируса не любила целоваться и трогать чужие потные ладошки»: Собчак поделилась мыслями о пандемии

16.03.2020, 15:15, Разное

Сохранить позитив даже в мире негатива, связанного с угрозой распространения коронавируса, достаточно сложно. Это попыталась сделать известная телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram.

Опубликовав картинку, наглядно демонстрирующую зависимость опасности заражения от формы приветствия, она назвала нелюбимые лично для неё особенности этикета. К ним относятся поцелуи при встрече или прощании с едва знакомыми людьми, а также прикосновение чужих потных ладоней. Негативное отношение телеведущей к тактильной коммуникации, которое присутствует в разной степени у всех людей, позволило подписчику назвать её «недотрогой». Однако Ксения Собчак считает, что именно привычка к «обнимашкам» и поцелуям в Италии привела к быстрому распространению опасного вируса. Она надеется, что после спада угрозы стремление минимизировать телесные контакты с посторонними сохранится, и «кивок головой» в форме приветствия закрепится в качестве общепринятого.

Оптимисты способны видеть положительные стороны даже при самых плохих обстоятельствах. Одна из подписчиц, назвав слова телезвезды «золотыми», рассказала, что нахождение на карантине дает ей возможность больше времени уделить изучению иностранного языка, а не изводить себя страхами. Не паниковать, а реально воспринимать существующую угрозу призвал людей известный американский ученый-инфекционист Майкл Остерхольм из University of Minnesota, на которого ссылается Собчак. Эксперт считает, для преодоления эпидемии вируса потребуется много сил и времени, что займет не менее 6 месяцев.