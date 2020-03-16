«Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое!»: Певцов высказался об угрозе коронавируса

16.03.2020, 15:15, Разное

Представители искусства продолжают высказываться о ситуации с пандемией. В Instagram-аккаунте Дмитрий Певцов советует следовать рекомендациям врачей и сохранять оптимизм.

В шутливой форме артист рассказывает эпизод из истории медицины, связанный с созданием Луи Пастером и Робертом Кохом учения о микроорганизмах как возбудителях заболеваний. Уже тогда стала известна польза вымытых рук, о которой напоминает Дмитрий Певцов. Вслед за этим он приводит факты из прошлого РФ и, стремясь поднять людям настроение, говорит, что «народ, который зимой ест мороженое, победить нельзя».

Умение находить позитив даже в целом море негатива — важное качество в условиях пандемии. Певцов реально воспринимает степень опасности, стремится предотвратить её, но не поддается панике и сохраняет веру в возможность преодоления любых испытаний, советуя другим следовать рекомендациям врачей и верить в победу над COVID-19.