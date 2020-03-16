 

«Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое!»: Певцов высказался об угрозе коронавируса

16.03.2020, 15:15, Разное

Представители искусства продолжают высказываться о ситуации с пандемией. В Instagram-аккаунте Дмитрий Певцов советует следовать рекомендациям врачей и сохранять оптимизм.
В шутливой форме артист рассказывает эпизод из истории медицины, связанный с созданием Луи Пастером и Робертом Кохом учения о микроорганизмах как возбудителях заболеваний. Уже тогда стала известна польза вымытых рук, о которой напоминает Дмитрий Певцов. Вслед за этим он приводит факты из прошлого РФ и, стремясь поднять людям настроение, говорит, что «народ, который зимой ест мороженое, победить нельзя».

Умение находить позитив даже в целом море негатива — важное качество в условиях пандемии. Певцов реально воспринимает степень опасности, стремится предотвратить её, но не поддается панике и сохраняет веру в возможность преодоления любых испытаний, советуя другим следовать рекомендациям врачей и верить в победу над COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / 8 марта: история праздника

08.02 / Уляна Супрун развенчала мифы об одиночестве

09.03 / «Живое» исполнение Григория Лепса в честь 8 марта разочаровало поклонников

19.02 / Автоновости: Lada Vesta Sport стала самой дорогой машиной в истории бренда

12.03 / Скандалы: Перевал Миллера

22.01 / “Вы клятву Гиппократа давали!”: в Омске врач отказался сделать перевязку пенсионеру

20.02 / Обитель милосердия и доброты: в Москве открылся Центр Елизаветы Глинки

24.01 / Мнение: Отлились России обамины слезы!

27.02 / Мнение: Спецназ валит боевиков

27.01 / Вылетевший из Хабаровска самолёт совершит экстренную посадку из-за сообщения о минировании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика