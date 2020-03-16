Представлен игровой ПК Asus ROG Strix GA35-G35DX на базе AMD Ryzen

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16.03.2020, 15:15, Разное

Фирма Asus презентовала настольный компьютер ROG Strix GA35-G35DX, его относят к игровому классу. Работает устройство на платформе чипсета AMD Ryzen.
Топ-конфигурация компьютера Asus включает в себя процессор Ryzen 9 3950X, содержащий 16 ядер с функцией обработки до 32 потоков инструкций. Графическая подсистема применяет дискретный ускоритель NVIDIA, также можно использовать адаптер GeForce RTX 2080 Ti с 11 Гб памяти. Стоит отметить наличие оперативной памяти DDR4-3200 с емкостью до 64 Гб. Предусматриваются в игровом компьютере Asus ROG Strix GA35-G35DX два отсека для накопителей по 2,5 дюйма с опцией «горячей» замены.

Прочие параметры и особенности этого изобретения компании: контроллер Bluetooth 5.1, адаптер Wi-Fi 802.11ac, ряд портов, в том числе HDMI 2.0 и DisplayPort. Работает компьютер на операционной системе Windows 10, каких-либо сведений о стоимости устройства нет.

Asus – находящаяся на Тайване фирма, которая производит компьютерную технику и всевозможные детали для иных компаний. В их число входят Sony, HP, Apple и другие. В конце осени 2017 году Asus огласила о выпуске первого своего смартфона с экраном 18:9, он носит наименование Pegasus 4S.



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