 

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

16.03.2020, 15:10, Новости дня

16 марта стоимость майских фьючерсов эталонной нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опускалась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов. 

На открытии торгов нефть стоила $35,85 за баррель, но в 13.55 опустилась до $30,28. 

С начала дня нефть Brent подешевела на 10,69%, или на $3,62. 

Стоимость североамериканской нефти WTI к 13.55 опустилась до $29,45 за баррель. С начала торгов ее цена снизилась на 7,94%, или на $2,55. 

По состоянию на 14.10 Brent торгуется по $30,59 за баррель, а WTI – по $29,88.

Агентство Reuters отмечает, что соотношение цены Brent и WTI приближается к показателям 2016 года, что делает американскую сырую нефть неконкурентоспособной на международных рынках.

В целом, как свидетельствуют данные торгов, за последний год Brent подешевела на 51,31%, а WTI – на 46,29%.

Reuters связывает падение цены на нефть со снижением Федеральной резервной системой США целевого диапазона ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Такое решение было принято 15 марта на внеплановом заседании с целью защитить экономику страны от влияния пандемии коронавируса. 

9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Этот обвал стал максимальным дневным падением с 1991 года, со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Но с 10 марта стоимость нефти начала расти.

Падение цен на нефть последовало после того, как Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу нового ограничения добычи нефти. В результате с апреля все ограничения будут сняты.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что по итогам 2020 года средняя цена на нефть Brent составит $40 за баррель (ранее агентство прогнозировало $60). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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