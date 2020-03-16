 

Зеленский созвал срочное заседание Кабмина – СМИ

16.03.2020, 15:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский проводит срочное заседание с представителями Кабинета Министров. Об этом 16 марта сообщило “РБК-Украина” со ссылкой на источник.

По информации собеседника, заседание касается распространения коронавируса и мер по противодействию заболеванию.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отсутствовал на ежедневном брифинге по поводу распространения инфекции из-за того, что он находился в Офисе президента, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевших. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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