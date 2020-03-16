После смерти пациентки в больничном коридоре в Екатеринбурге возбуждено дело
16.03.2020, 14:50, Новости дня
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки в екатеринбургской городской больнице № 20 по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК РФ по Свердловской области в целях наиболее тщательного установления обстоятельств смерти 10 марта 2020 года в помещении екатеринбургской городской больницы № 20 женщины, 1989 г.р., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следователи допрашивают родственников женщины, а также медработников. Проводится медэкспертиза для определения смерти пациентки. В рамках расследования выясняется, насколько полно, качественно и своевременно женщине была оказана медицинская помощь.
Ранее региональный Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентки с панкреатитом, которую якобы вывезли на каталке в коридор и бросили у туалета.
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