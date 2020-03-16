 

В РФ из-за коронавируса могут продлить школьные каникулы

16.03.2020, 14:50, Новости дня

Правительство может продлить школьные каникулы в связи с коронавирусом, следует из перечня мер, которые поручено проработать на совещаниях в кабинете министров в минувшие выходные.

«Продление школьных каникул», – передает РИА «Новости» текст документа.

Решение о реализации этих мер пока не принято.

Кроме того, рассматривается возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат.

Также правительство мониторит ситуацию на рынке труда в регионах страны из-за коронавируса. Поручено и провести резервирование бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов на предоставление социальных выплат гражданам, которые признаны безработными.

Сообщалось, что правительство обсуждает внесение коронавируса в список препятствий непреодолимой силы (форс-мажор) по исполнению государственных контрактов.

Премьер Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.



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