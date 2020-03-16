Российские биржевые индексы ускорили падение

16.03.2020, 14:50, Новости дня

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем российские индексы ускорили снижение.

На 14.32 мск индекс РТС падает на 6,4%, до 928,76 пункта – ниже 930 пунктов индекс упал впервые с августа 2016 года. Индекс Мосбиржи на это же время потерял около 4,1%, он находится на отметке в 2220,59 пункта. На этом же уровне он был в июне 2018 года, передает ТАСС.

На бирже ICE в Лондоне в понедельник ускорила снижение стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года, достигнув 30,43 доллара за баррель. Это на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Цена нефти марки WTI упала на 7,4%, до 29,72 доллара за баррель.

Одновременно цена золота и серебра перешла к резкому падению после утреннего роста, передает РИА «Новости».

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,67%, до 1461,35 доллара за тройскую унцию, а майского фьючерса на серебро – на 17%, до 12,02 доллара за унцию.

Палладий дешевеет на 11,08% – до 1601,5 доллара.

Отметим, что ранее Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.