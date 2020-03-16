Самолет совершил самый длинный в истории перелет из-за коронавируса

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16.03.2020, 14:50, Новости дня

Рейс из Французской Полинезии в Париж авиакомпании Air Tahiti Nui стал самым длинным пассажирским перелетом в мире из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19, пишет BFMTV.

Ранее этот рейс выполнялся по маршруту Папеэте – Париж с дозаправкой в Лос-Анджелесе, однако после решения властей США  закрыть въезд из Европы авиакомпания Таити решила выполнить прямой рейс, информирует RT.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner преодолел 15 тыс. 715 км за 16,5 часов. Для этого на борт пришлось взять меньшее количество пассажиров и багажа. Кроме того, столь долгий перелет стал возможен благодаря попутному ветру, однако по этой же причине подобный обратный рейс невозможен.

Впредь Air Tahiti Nui планирует выполнять этот рейс с дозаправками либо в канадском Ванкувере, либо на острове Гваделупа.

Напомним, в связи с распространением коронавируса США зарыли въезд из Европы в США за исключением Великобритании, однако с 16 марта запрет распространился и на Британию.

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.



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