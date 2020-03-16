 

Вынужденный целибат и депрессия: Орландо Блум рассказал предысторию знакомства с Кэти Перри

16.03.2020, 14:25, Разное

В начале марта стало известно, что 35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум станут родителями – об этом будущая мама рассказала в своем новом клипе на песню Never Worn White. Пара пока официально не зарегистрировала свои отношения: предложение Блум сделал Перри год назад в День святого Валентина, и свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить. Несмотря на то что мы уже довольно много знаем об отношениях пары, все новые и новые аспекты их совместной жизни продолжают всплывать наружу. В свежем интервью The Sunday Times Орландо рассказал предысторию их с Кэти знакомства.

Так, до того, как встретить свою будущую жену и мать будущего ребенка, Блум согласился на добровольный целибат, который длился 6 месяцев. Происходило это в 2015 году. На такую идею актера подтолкнул его друг, профессиональный серфер Лейрд Гамильтон, которому Орландо жаловался на свою “крайне несчастливую жизнь”.

Если вы хотите начать относиться к девушкам серьезно, то попробуйте придерживаться целибата хотя бы пару месяцев. Это поможет разобраться в себе. Я думал сначала ограничить себя на 3 месяца, но мне так понравилось, как эта практика изменила мое отношение к женщинам и феминной части собственной личности, что я на этом не остановился.

Орландо Блум и Кэти Перри в день помолвкиОрландо Блум и Кэти Перри

Журналист, пораженный такой откровенностью, также поинтересовался, обращался ли в это время актер к порнографии, чтобы как-то компенсировать отсутствие секса. Орландо вопрос не смутил: он признался, что в этот период “не делал вообще ничего такого”.

Это было безумием. Не думаю, что это здоровое поведение. И конкретно такое отношение к целибату я не могу рекомендовать. Думаю, что там все-таки должно как-то двигаться.

Целибат Блума прервался спустя некоторое время после церемонии “Золотого глобуса”, которая прошла в январе 2016 года и на которой актер познакомился с Кэти.

Кэти Перри впервые появилась на публике после объявления о беременности



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