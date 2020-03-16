Платье для принцессы Шарлотты: Кейт Миддлтон с детьми замечена в магазине рядом с их поместьем Анмер-холл

16.03.2020, 14:25, Разное

Несмотря на охватившую весь мир панику в связи с распространением коронавируса, Кейт Миддлтон продолжает сохранять спокойствие и не только не сидит дома сама, но и берет с собой на прогулку детей. Так, вчера утром герцогиня Кембриджская была замечена некой Кейт Картер в супермаркете King’s Lynn Sainbury’s, расположенном недалеко от их с принцем Уильямом поместья Анмер-холл. Вместе с ней на шопинг выбрались также принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта. Картер поделилась своими впечатлениями от такой неожиданной встречи с британским HELLO!:

Она была с детьми и выглядела очень мило. Она невероятно красивая, и ее дети тоже. Они так замечательно воспитаны. Поначалу я заметила Шарлотту, на ней было зеленое пальто – то самое, в котором она была на рождественской службе. Затем я увидела и Кейт с Луи на руках и подумала: “Мне это кажется или все видят то же, что и я?”. Я не могла поверить в происходящее.

Кейт Миддлтон с детьми

Картер добавила, что она встретила Кейт в отделе детской одежды – Шарлотта выбирала себе платье.

Кейт просто прогуливалась мимо рядов с одеждой. Они присматривали некоторые вещи, когда я их заметила. Шарлотта обратила внимание на платья, она была такая милая!

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон после рождественской службы в Сандрингеме, 2019 год

Запомнила Картер и то, в чем была одета герцогиня Кембриджская. Как и в свой прошлый “неофициальный” выход, Кейт предпочла джинсы.

На ней были обычные джинсы и бежевое пальто. Но даже в такой одежде она выглядела превосходно!

Примечательно, что Кейт Картер встречалась с Кембриджами еще раньше, в декабре, когда они всей семьей направлялись на праздничную службу в церковь. Картер, которая занимается созданием кукол и продает их в Instagram-аккаунте Ugly Duckling Creations, к той встрече подготовилась основательно, взяв с собой куклу для принцессы Шарлотты. Об этом она также рассказала HELLO!:

После тех фотографий, на которых я отдаю Шарлотте куклу, поклонники их семьи со всего мира начали меня разыскивать. Моя Twitter-страничка просто взорвалась от сообщений, все хотели такую же куклу, я получила много заказов.

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Публикация от Ugly Duckling Creations. (@ugly.duckling.creations)15 Мар 2020 в 12:22 PDT

Отметим, что для будущей возможной королевы Великобритании – Кейт Миддлтон – ничего не стоит выйти в свободное от обязательств время в самый обычный магазин, причем дисконт, или пообедать в недорогом пабе, или прогуляться по парку без охраны (по крайней мере, рядом с герцогиней охранников никто не замечает).