Кремль с уважением относится к различным взглядам на поправки в Конституцию

16.03.2020, 14:16, Новости дня

В Кремле уважительно относится к разным взглядам на предлагаемые поправки к Конституции, но их принятие будет зависеть от результатов общероссийского голосования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле видели обращение ученых, писателей и журналистов, касающееся изменений в Конституцию.

Он отметил, что в администрацию президента поступают и другие письма, касающиеся поддержки поправок.

Представитель Кремля подчеркнул, что существуют разные точки зрения: "Вопрос пропорции этих мнений станет известен в результате голосования". Он добавил, что правительство с уважением относится ко всем точкам зрения.

Комментируя различные высказывания на предлагаемые поправки к Конституции, представитель Кремля призвал не забывать, что "в составе рабочей группы были ученые, правоведы, юристы — весьма именитые".

На вопрос о предложении депутата Валентины Терешковой о количестве президентских сроков, Песков напомнил, что "за эту инициативу проголосовали депутаты, в числе которых есть весьма именитые и известные, талантливые юристы и правоведы".

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что ожидается заключение Конституционного суда. По его мнению, несмотря на то, что эта поправка не обсуждалась рабочей группой, "это не умаляет ее значения".