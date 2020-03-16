Синоптик рассказал, когда в столичный регион вернется апрельское тепло

16.03.2020, 14:15, Новости дня

В некоторых регионах Европейской РФ продолжают устранять последствия воскресных снегопадов. Ждать ли новую метель и когда в регион вернется апрельское тепло, рассказал в эфире канала "Россия 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам эксперта, из-за холодного арктического воздуха зима пробралась вглубь Европы на три тысячи километров. В воскресенье, 15 марта, дожди сменились снегопадами даже в отдельных районах Крыма, Кавказа и Балкан. В Псковской области выпало 15 сантиметров снега, в Ивановской – 10 сантиметров, в Москве – 8. Однако, как отметил синоптик, согласно климатической норме слой снега в городах РФ сейчас должен быть в 2-3 больше.

Уже в понедельник, 16 марта, в атмосфере над Европейской Россией сформируются юго-западные потоки, и вглубь страны вновь станет поступать очень теплый воздух с берегов Атлантики. К середине недели потепление выйдет на пик, и оттепели охватят даже северные регионы Сибири, а в центре РФ температурный режим опять войдет в рамки апрельского климата.

16 марта температура воздуха в Москве поднимется до плюс 5 градусов, ожидается переменная облачность. С 17 по 20 марта возможны дожди, при этом температура при норме плюс 1,5 градуса поднимется до 8-9 градусов выше нуля. К выходным она снова понизится до нуля, 21 марта возможен снег.

"Но и это арктическое вторжение не сможет существенно повлиять на характер погодных процессов", – подчеркнул Заводченков.

По словам синоптика, конец марта на большей части страны окажется аномально теплым. В зоне "максимального перегрева" будет находиться северная половина Европейской территории России.

Ранее 16 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет резкий перепад температур. При этом температура будет выше климатической нормы.