У воронежских школьников досрочно начнутся каникулы

16.03.2020, 14:15, Новости дня

У всех воронежских школьников досрочно начнутся каникулы. Рекомендовал переход на онлайн-обучение глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает ГТРК "Воронеж". Связано это с угрозой распространения короновируса в регионе.

Как информирует пресс-служба мэрии, плановые каникулы должны были начаться 23 марта, теперь школьники уйдут на отдых уже с завтрашнего дня и пробудут дома до 24 марта. В случае необходимости каникулы будут продлены. Переводить ли учреждения дошкольного образования на свободное посещение, пока обсуждается. Будут ли образовательные учреждения следовать рекомендациям Минпросвещения, вправе решать каждый конкретный субъект Федерации.

Миннауки и высшего образования выпустило рекомендации вузам с просьбой перевести студентов на дистанционное обучение. В Воронежском госуниверситете, а также лесотехническом и педагогическом вузах уже последовали совету — учащиеся перешли на онлайн-обучение на две недели.

Как известно, в регионе ни одного больного коронавирусом не зафиксировано. Тем не менее, все профилактические меры в области усилены. В том числе, в маршрутках проведут дезинфекционные работы, водителям рекомендуется соблюдать масочный режим.

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ГТРК "Воронеж"