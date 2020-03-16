 

Мнение: «Так уберите этого кретина» – ВЦИОМ об общероссийском энтузиазме

16.03.2020, 14:02, Разное

Минутка бодрящего кремлевского позитива. Сразу после конституционного бенефиса Терешковой, ожидаемо порадовал ВЦИОМ. Еще больше россиян за уходящую неделю узнали о поправках в Конституцию, и еще у большого числа они вызывают энтузиазм.

Кто бы сомневался во ВЦИОМе!

По его подсчетам (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10196), 22 апреля готовы проголосовать 69% россиян (45% из них – точно-преточно). 64% проголосуют «за», что на 22% больше (!), чем до космического обнуления бабушки Терешковой.

Итого, если верить придворной социологии, порядка 40 млн россиян снова проголосуют за дедушку Путина.

Ничего нового. Остается цитировать классику: «По-твоему, если 38 млн поставили на идиота, он уже не идиот?»

Источник: СерпомПо



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